港府申撥22.8億元谷新生嬰　最快今年2月下旬派獎勵金

去年10月施政報告提出一系列鼓勵生育措施，其中包括向合資格父母的新生嬰兒，發放一筆過2萬港元的現金獎勵。據勞工及福利局向立法會財委會提交文件顯示，政府望批准開立一筆為數22.86億港元的新承擔額，以推行施政報告提出的新生嬰兒獎勵金計劃。

政府表示，香港出生率持續處於低水平，在2022年下跌到0.9的低點，同時預計香港65歲及以上的長者佔全港人口的比例，將在未來10年內，由兩成上升至近三分之一。為逆轉本港生育率低迷情況，《施政報告》公布一系列鼓勵生育措施，藉營造一個有利生育的環境，並向社會發出政府鼓勵市民生育的強烈信息，亦希望為長遠經濟發展提供所需人力，緩減人口老化問題。

新生嬰兒獎勵金計劃為期3年，嬰兒必須在去年10月25日、即《施政報告》公布計劃當日，至2026年10月24日期間在香港出生；在遞交申請時，父母其中一方亦必須是香港永久性居民。政府估算，由2024至25年度開始計劃，出生人口相較2022年有約3.25萬名嬰兒出生計算，將會上升20%，即每年有約3.9萬名新生嬰兒。如果計劃獲財委會批准，預計可在今年2月下旬開始發放獎勵金。