當局強調區議員受監察規管　不期望地區經濟活動提升GDP

新一屆區議會已陸續召開首次會議。民政及青年事務局局長麥美娟，指列明區議員工作要求的《區議員履職監察制度指引》，有關要求與以往區議員工作相同，相信不難達到，強調不論區議員的背景和當選渠道，都受監察制度規管，期望區議員做到「上情下達、下情上報」，協助政府掌握地區民情，共同做好治理工作。她又指不期望各區民政事務處的振興地區經濟方案能提升GDP，但相信一定程度可刺激當區消費。

麥美娟表示，本屆區議會從多個渠道產生區議員，不論他們以甚麼方式進入區議會，當局均會按同一套履職監察標準，確保市民得到區議員的服務，區議員不能因全職工作而少做一點地區工作，也不能因要提供專業服務，便少一點在辦事處工作，而履職監察制度指引要求區議員每年會議出席率不少於八成。市民可投訴不盡責的區議員，若當局調查屬實，被投訴的區議員會遭到停職、罰款及扣減約滿酬金等處分。她說在制訂本屆區議員履職監察機制的指引和會議常規時，18區是一致的。至於授權票制度，會議常規一直都有，目的是讓區議員在某些情況下，例如身體不適時授權他人代為投票，然而有關做法，過去有部分區暫停使用，現時只是恢復一直沿用的會議程序和安排。

對於有意見質疑，多區的提振地區經濟活動近似、或只是重複現有節慶活動，麥美娟認為即使活動性質相若，但不會互相排斥，畢竟各區也有其特色，況且傳統節慶活動存在已久，只是外界未必知道，如大坑舞火龍的同時、香港仔和薄扶林都有相關節慶活動，日後可透過區議會做好統籌和宣傳。