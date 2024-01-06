垃圾徵費膠袋將於3000個地點出售　網賣模擬袋已交海關跟進

垃圾徵費將於今年4月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今(6日)表示，政府會在3000個地點出售指定垃圾袋及標籤，包括超市、便利店、藥房、屋邨管理處等，以便利市民購買，詳情本月稍後公布。對於網上有人出售垃圾徵費指定垃圾袋，謝指初步調查涉及的垃圾袋是數年前試行計劃的模擬指定袋，不能用於實施的垃圾徵費，並已通知海關跟進調查。

謝續稱，有關認可售賣點會有清晰標示，如並非認可地點售賣指定垃圾袋，將構成罪行，可被罰款20萬港元，如售賣假的指定垃圾袋，可被罰款50萬港元及監禁5年。他又指，指定垃圾袋會有防偽特徵，呼籲市民要到認可地點購買，當局會與海關加強在市面及網上監察及巡查。

謝又指，當局去年8月起做了大量垃圾徵費宣傳工作，並提升回收配套，綠在區區已有超過170個公共收集點遍布全港，未來會安排在50個公共屋邨設立小型回收便利點。3間小型回收便利點，包括綠在葵芳、綠在大窩口和綠在啟業，本月起陸續開始營運，每周有超過130個街站形式的流動點，定時定點收集回收物品。

徵費實施後會有6個月適應期，謝重申適應期是讓市民習慣使用指定袋棄置垃圾，並非容許亂拋垃圾，即使市民用了指定袋亂拋垃圾，亦會被罰款3000港元，當局亦會向物管業界發出多份指引。