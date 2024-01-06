機場客運量去年底達疫前7成　料2024年底回復2019年水平

運輸及物流局長林世雄今日(6日)發表網誌指，自香港於去年初恢復全面通關以來，香港的航空交通一直穩步復甦；上月香港國際機場客運量已回復至疫情前的70%。以去年全年計算，機場客運量達3,950萬人次，按年升約7倍，飛機起降量倍增至27.61萬架次，貨運量則同比輕微上升3%至433萬公噸。

至於聖誕假期的旅遊高峰，香港機場在上月22日及23日，連續兩日單日處理超過16萬人次旅客。其中上月23日更錄得16.4萬人次旅客，飛機起降量1,034架次，兩項數字均為疫情後的單日新紀錄。他預期香港機場客運量，在今年底能完全回復至疫情前水平。

林世雄又提到，自香港機場第三跑道在前年11月啟用後，機場管理局隨即按原定計劃，關閉中跑道作重新配置，整體提升中跑道的設備和功能，以配合日後三跑道系統運作需要。項目其他的大樓及基礎建設工程，包括擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、裝設新的旅客捷運系統及高速行李處理系統等，亦正按計劃進行得如火如荼。

機管局目標在今年內完成三跑道系統，並會因應客運需求，循序分階段啟用相關的客運設施。擴建後的香港機場，於2035年起將能夠達到處理每年1億2000萬人次旅客和1000萬公噸貨物的目標，大幅提升香港機場的客貨運能力。林世雄相信，配合機場三跑道系統投入服務，香港的航空運力可以再創高峰。

整個三跑道系統項目造價估算約為1,415億港元。機管局昨日(5日)公布，計劃發行50億港元的零售債券，利息為每年定息4.25厘，發行年期為2年半。林世雄認為，對有餘裕的市民來說，機管局的零售債券既提供回報穩定的投資選項，亦是一個攜手為香港投資未來、共同財富增值的不錯選項。