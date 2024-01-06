十大模範鄰居選舉　退休老師積極參與長者探訪

俗語說「遠親不如近鄰」，朝夕相對的鄰居是社區生活的重要支援。有機構舉辦模範鄰居選舉，表揚模範鄰居及其事迹，當中有居住於深水埗區的退休小學老師，持續參與長者探訪工作，協助目不識丁的長者理解政府文件的內容；有居住於元朗區的視障人士，為同路人開發免費讀屏軟件工具；亦有居住沙田區的退休社工，為「兒童之家」的孩子舉辦網球班，更自費為小孩子購買裝備。

鄰舍輔導會自1983年起，每5年舉辦模範鄰居選舉，表揚模範鄰居及其事迹， 並宣揚鄰里關愛，社區守望相助的精神。本年度的選舉主題為「讓愛傳承」。其中十大模範鄰居得獎者之一、居住於深水埗區的黃笑梅，是一名退休小學老師，雖然已年屆高齡，但8年前當選樓長後，持續參與長者探訪工作，包括協助目不識丁的長者理解政府文件的內容；協助拾紙皮維生的長者申請食物銀行援助等。

另一得獎者廖偉雄是退休社工，居住於沙田區，自2006年起自發舉辦義工活動，包括為「兒童之家」的小孩子舉辦每月網球班，更自掏荷包購買適合兒童使用的網球球拍、手柄纏帶等。同時，他又與區內的社福單位，組織「長幼同行」心發孢子培養計劃，配對義工家庭與獨居長者，透過家訪、參觀及戶外活動等，讓獨居長者感受社區溫暖。

居住於元朗區的呂志鴻是視障人士，亦是香港盲人輔導會的「結伴瞳行」支援服務中心的義工，為其他視障人士及照顧者，提供智能手機操作的支援服務，更於2007年開發免費讀屏軟件工具Johnny Tools，協助視障人士提高生活品質、增加學習興趣，以至提高就業機會，受益用戶遍布全球。