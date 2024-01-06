波音737 MAX 9客機甩門　本地航空公司去年訂購15輛同款客機

美國飛機製造商波音公司旗下的737 MAX系列型號客機屢現飛行事故，令人擔心其是否安全。周五(5日)於美國發生的阿拉斯加航空一輛客機於飛行期間門窗飛脫事故，涉事客機機型正是波音737 MAX 9，而本港去年有航空公司訂購了15輛該款型號飛機，最快今年交付。

去年3月，本港剛恢復與世界各地通關不久，有本地航空公司與美國波音公司於本港舉行簽約儀式，本地航空公司簽署訂購15輛波音737 MAX系列型號737-9客機，預料於今年至2027年期間交付，屆時將成為該公司機隊的主要機型，配合其開拓國際長途航線服務的中長期規劃。另外，由於該批客機的客艙空間較大，該本地航空公司稱接收新機後或會推出商務客位，提升服務水平。相關簽約儀式十分隆重，邀得多個港府官員出席見證，其中包括商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄等人。

波音737 MAX系列的另一型號737-8客機，曾於半年內發生兩宗空難事故，導致該型號客機一度全球停飛。事後波音修改該型號客機設計，本港亦於前年年初批准該款客機於本港空域飛行。出席該簽約儀式的波音民用飛機集團總裁斯坦迪爾被問到相關空全事故時，表示已解決問題並作出艱難改變，他形容該系列客機已回歸，並正安全運作。

香港航空回覆指，該公司機隊全部以空中巴士營運，並沒有引入波音客機。香港快運則指，其營運中的飛機並無波音737 MAX 9客機。