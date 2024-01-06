近億六合彩巨獎　中環士丹利街投注站排長龍　市民盼中獎過肥年

周三（3日）攪珠的新年金多寶無人中頭獎，令今晚（6日）舉行的攪珠多寶獎金增至逾8,200萬港元，估計10港元一注獨中頭獎幸運元可獲9,600萬港元，投注將於晚上9時15分截止。曾攪出47次頭獎的中環士丹利街投注站今日下午有不少市民到場，一博成為頭獎幸運兒的機會過「肥年」，投注站外排起的人龍約有30人左右，更一度排至街尾，站內亦打起「蛇餅」，要排數十分鐘才可投注，不少市民均表示如中獎第一時間會去旅行散心。

市民李小姐今日到中環士丹利街投注站進行投注，她打算用100至200港元購買電腦飛，如幸運中獎會將一部分捐贈給老人家，亦會用獎金去旅行。市民蔡先生亦表示買了電腦飛，另外有兩注是自己選擇號碼，總共花費40港元，他表示剛於去年的夏天到瑞士旅行，他表示如幸運中獎將第一時間再到瑞士，「去住返(番)一個月，瑞士好靚㗎，無得頂！」

買了一注10港元試試運氣的陳先生認為，1、3、27及43是他今日的幸運號碼，，他笑言如中了頭彩將不知應如何管理龐大的獎金，「要同屋企人商量吓先。」郭小姐及蘇小姐到投注站花費約100港元投注，郭小姐表示如中獎會第一時間去旅行，蘇小姐則笑言「應該都唔會係我中。」

翻查過去紀錄，六合彩已連續5期無人中頭獎，對上一次已是上年12月19日的攪珠，該期頭獎每注獎金逾6,100萬港元，共有1.5注中獎，分別為10港元一注及5港元半注，兩位幸運兒均是到投注站購買實體票，一注中幸運兒的彩票是於荃灣沙咀道投注站購買，而且只是6個號碼的運財獎券，而半注中的則是於石硤尾偉智街投注站買得。

根據馬會紀錄，過去12個月攪出最多的6個號碼分別為4、12、18、20、32及40號，其中18號更攪出36次，12、32及4號亦攪出30次或以上。而截至去年10月4日計算，幸運投注站仍是以中環士丹利街投注站以47次領先，其次屯門市廣場投注站及荃灣青山道投注站分別以44次及40次緊隨其後。