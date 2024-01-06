爆非洲豬瘟豬場死豬收集站　屬食環署同一條收屍路線

近期本港豬場出現8宗非洲豬瘟個案，環境及生態局組織跨部門緊急會議，與漁護署、環保署及食環署部署行動以阻斷非洲豬瘟病毒在本地豬場傳播，並邀請國際獸醫專家參加和給予意見。根據初步調查及專家分析，目前所有爆發非洲豬瘟的豬場附近的動物屍體收集站全部位於食環署的同一條動物屍體收集路線上，因此近月的非洲豬瘟爆發個案很有可能與動物屍體收集車及動物屍體收集站有關。

自1月3日起，漁護署已根據國際專家的意見實施了本地豬場死豬檢測的緊急措施，要求所有本地豬場為豬隻屍體採集鼻腔拭子樣本交漁護署進行非洲豬瘟病毒檢測，並須確定結果為陰性後豬場方可自行安排棄置有關屍體，以杜絕病毒循動物屍體收集站傳播。

食環署亦已徹底清潔及消毒所有相關的動物屍體收集站，並即時安排分隔高風險區(流浮山、新田及古洞一帶)與非高風險區的動物屍體收集安排，以不同收集車輛及收集路線提供這兩個區域的動物屍體收集服務，務求阻斷非洲豬瘟病毒的傳播。

非洲豬瘟並非人畜共患病，不會傳染人類，亦不構成食安風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用。不過，若非洲豬瘟在本地豬場間繼續傳播，對本地豬農和養豬業界會帶來極大衝擊。政府會繼續與養豬業界保持緊密聯繫，共同防控非洲豬瘟。