漁屋苦主被逼跨區另店幫襯　預繳式消費多漏洞須加強法規

鐵板漁屋日本料理全線結業。有食客為享受優惠，在結業前充值一萬元成為會員，未料消費額未用完店舖便已結業，需跨區到屯門的友好店才可使用餘額，有苦主向東網表示該店已預約至三月中。漁屋曾於將軍澳亦有分店，有苦主與丈夫兩人各買了一張會員卡，直至餐廳全線結業合共有約7,000港元在會藉內，另有多張放題券及優惠券。議員方國珊指，現時法例上只能以商品說明作出追討，要證實符合「失實陳述」才能幫助苦主，認為有需要加強規管預繳式消費，而市民被游說進行預繳時亦應考慮清楚，避免進行金額過大的預繳，「寧願每次貴少少，最好明買明賣。」

鐵板漁屋日本料理經營14年、高峰時間有4間分店，其最後一間分店、位於荃灣如心廣場的分店亦於除夕夜（12月31日）結業，不少食客表示被優惠吸引，充值成為會員以享有不同優惠，涉款最高達逾萬港元。海關早前表示已接獲十多宗市民舉報，消委會則接獲一宗與鐵板漁屋日本料理結業有關的投訴，涉及金額為1.5萬港元。另外，積金局亦證實「漁屋日本料理」及其相關餐廳「漁之部屋」未有為27名員工繳交去年11月的強積金供款。

方國珊亦接獲將軍澳居民求助，指不少街坊都成為漁屋會員，她轉述其中一位苦主指，餐廳在區內經營逾10年，從未想過會出現財政問題，故在餐廳員工游說下成為會員。方表示打算統籌區內的苦主，一拼向海關尋求協助。

方續稱，留意到近年多了因預繳或消費而招致損失的個案，認為與疫情影響經濟差有關，不少餐廳店舖現金流不足，需以預繳方式收集資金，惟疫情過去，但經濟卻未見明顯復甦，她形容做法是「三個蓋冚六個煲，始終會唔夠蓋。」尤其是餐廳一節淡三墟，擔心經過聖誕及新年旺季後，更多餐廳因生意差而倒閉，引伸出更多預繳式消費造成的消費者損失。

她指出，現時苦主只能以違反商品及說明條例進行追討，但卻未有法律規管預繳式消費，認為當局有需要再下工夫保障市民。現時則只能靠消費者自行把關，她建議市民要多加留意，盡量避免預繳式消費，即使要預繳亦應避免金額過大，以免店舖突然倒閉而造成損失。