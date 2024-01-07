推新生嬰兒獎勵金　申撥款近23億

庫房乾塘，但本港又面臨人口老化及人才流失，政府鼓勵生育恐最少要再花22億多元。據勞工及福利局向立法會財委會提交文件顯示，去年《施政報告》提出刺激生育的措施，估算可令新生嬰兒人口較2022年的低位上升20%至近4萬名嬰兒，涉及開支為22.86億元，政府望財委會批准開立這筆新承擔額，以推行新生嬰兒獎勵金計劃。

當局在去年10月推出的《施政報告》中提出一系列鼓勵生育措施，政府指，本港出生率2022年下跌到0.9的低點，而香港65歲及以上的長者佔全港人口的比例，預計在未來10年內由現時佔兩成升至近三分之一。

為逆轉本港生育率低迷情況，《施政報告》公布一系列鼓勵生育措施，藉營造一個有利生育的環境，並向社會發出政府鼓勵市民生育的強烈訊息，亦希望為長遠經濟發展提供所需人力，緩減人口老化問題。

新生嬰兒獎勵金計劃為期3年，嬰兒必須在去年10月25日、即《施政報告》公布計劃當日，至2026年10月24日期間在香港出生；在遞交申請時，父母其中一方亦必須是香港永久性居民。

政府估算，由2024至25年度開始計劃，出生人口相較2022年有約3.25萬名嬰兒出生計算，將會上升20%，即相關年度有約3.9萬名新生嬰兒。如果計劃獲財委會批准，預計可在今年2月下旬開始發放獎勵金。