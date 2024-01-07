東方日報A1：大花筒又呻窮　庫房勢連續5年見紅

經濟低迷，本財政年度赤字或逼近1,500億元，財金官員昨明言，原先估計2025至26年度財政預算可回復平衡，由於各種原因，包括印花稅及地價收入減少，加上經濟「麻麻」，估計需時較長。事實上，2023至24年度錄得赤字，就已創連續5年財赤，而經濟沒有好轉，估計未來一年同樣見紅，換言之，當局早前指本港將在2024至25年度開始，連續4個季度達致財政盈餘將成為泡影。而在入不敷支「呻窮」的情況下，港府仍力推造價近5,800億的「明日大嶼」計劃，勢成庫房「黑洞」。賣地收入亦不似預期，多幅土地流標，預料本財政年度只得約150億賣地收入，佔全年目標850億元，僅約17.6%。再加上每年燒億元計公帑「供養」禍港假難民，庫房乾塘岌岌可危。

當局昨日就下月發表的《財政預算案》聽取市民意見。財金官員回顧去年經濟情況，指本港在複雜多變環境下，從疫情走出來，經濟開始恢復，但力度較預期慢，面對地緣政治、美國對國家的打壓，加上息口高，經濟增長3.2%。他表示，推動經濟增長的是出口、投資和消費，在高息下，歐美需求較弱，出口下跌9.4%，投資及消費增長8至9%，失業率回落至2.9%，通脹溫和約為2%，社會面較為穩定。而高息可能持續一段時間，但內地經過調整，估計今年經濟穩步向好，歐美息口喘定，要部署香港經濟發展更好地確保民生，需要聆聽外界意見。

面對財赤嚴重，財金官員指，社會不需要擔心政府財政問題，香港的借貸比例相較生產總值為4.5%，強調香港一定不會學美國，即使香港連續5年發債650億元及繼續推動基建發展，5年後有關比例亦不足10%，國際貨幣基金組織及其他評級機構即使在中美角力環境下，仍給予香港非常正面的評估。

財金官員又提到，政府不可無了期增加開支，考慮到財政狀況及經濟逐步復常，環境亦有所不同，因此在派發消費券方面不能跟以往一樣的考慮，政府需要再研究。對於「還息不還本」的百分百擔保計劃，當局形容是非常時期的特別安排，要有退場時間，否則會有道德風險。企業除了「還息」，也要逐步「還本」，不過計劃下的還本期可以長達10年，而且「還本」時不用每期等額，加上當局已向銀行表示，要彈性考慮企業情況，適當處理。

至於有市民建議當局提供外傭扣稅及提升自願醫保及強積金扣稅，財金官員指會作研究，但由於財政狀況較緊，政府要「睇餸食飯」。對於引入新稅種方面，他則指政府內部不斷研究稅基的問題，但需要在社會討論，在檢討稅收時須考慮國際競爭力，以免因加得減。

另外，有市民建議政府縮減開支2%，並精簡不必要程序。財金官員回應指，無論政府是否減開支都會精簡程序，又指減開支要一步步進行，大方向是財政整合策略，但認為不能影響公共服務及民生開支。

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