市民絞盡腦汁應對垃圾徵費　專家倡廚餘製沼氣更具能源效益

垃圾徵費將於今年4月1日起實施，市民想盡各種方式減輕徵費壓力，部分更選擇在家中安裝廚餘垃圾攪碎機。不過有專家今日(7日)指出，將廚餘垃圾攪碎沖入下水道，會增加污水處理廠的負荷，若以焚燒的方法處理廚餘垃圾，更會造成能源浪費。相較之下，將廚餘垃圾特別處理後，產生的沼氣以用作可再生能源則較具效益。

環保署資料顯示，2022年每日於堆填區棄置的都市固體廢物達11,128公噸，包括家居廢物及工商業廢物，其中30%為廚餘垃圾，等同206輛雙層巴士的重量。本港現有的3個堆填區預計將在2030年飽和，垃圾或將以焚燒方式處理。化學博士鄺士山(K Kwong)表示，雖然將垃圾以焚燒的方式處理可用以發電及減少垃圾本身的體積，但從能源使用角度來看，其效率並不高。他解釋，以燃燒產生的熱力推動蒸氣渦輪發電，因為受制於卡諾循環效率(Carnot cycle efficiency)，有80%效能會白白消耗。

鄺又稱，家居廢物中大部分屬廚餘垃圾，將之焚燒，不如用於製造沼氣，以供氫能源汽車使用，並指煤氣公司已經在做。由於氫能源汽車使用的是「氫氣燃料電池」，其效率為40%至80%，相較於直接用於焚燒發電會好很多。他續提到，廚餘垃圾生產沼氣製造出來的氫氣屬於「綠氫」，不會增加碳排放，認為可緩解溫室效應的日漸加劇，反問「何樂而不為？」

早在90年代，本港煤氣公司已在將軍澳、船灣，以及打鼓嶺三地的堆填區，開始利用沼氣作氫氣燃料，變廢為寶。煤氣公司燃氣生產總經理伍杏偉表示，製造沼氣後，去除當中的二氧化碳、硫化氫、非甲烷碳氫化物，經過淨化的沼氣，將變為潔淨能源，而上述的3個堆填區應用項目每年可減少將近20萬噸二氧化碳的排放，等於種植將近610萬棵樹。