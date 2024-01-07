千億財赤　政府：是時候檢視長期未調整公共服務收費

面對逾千億港元的龐大財政赤字，雖然政府過往曾否認會開徵新稅，但財金官員今日(7日)提及適當開源、增加政府收入是必須，又舉例指一些公共服務的收費長期未有調整，一些在「用者自付」原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，也許是時間作出檢視。

財金官員在網誌中重申，有決心對公共財政進行整固、節流開源，逐步把政府收支回復平衡，但不能操之過急，要小心評估社會不同階層的承受能力及不同行業的經營狀況，更要確保社會上最弱勢一群獲得適切支援和基本公共服務。

網誌又提及適當開源、增加政府收入是必須，但本港正處於全力拚經濟階段，開源的考量也需要兼顧實際發展，包括需要保持香港在國際市場的競爭力，繼續吸引企業及投資，不要影響本地經濟復甦的力度，亦要維持香港簡單低稅制的優勢，考慮市民的負擔，又舉例，一些公共服務的收費長期未有調整，一些在「用者自付」原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，也許是時間作出檢視。

針對短期市況，該官員指會因時制宜採取合適應對措施，但建立土地儲備、配套交通基建和穩定房屋供應等工作，不能因短期市況而慢下來、甚至停下來；又指長遠建設必定涉及較長期投資，透過恰當的融資方案、充分槓桿市場資金，可以引導不同資金共同支持香港建設。

該官員又提及要推動傳統產業升級，並發掘新的經濟增長點，把經濟的「蛋糕」做大，受惠的社會階層更廣泛，才能讓政府的收入來源更充裕、更多元化。