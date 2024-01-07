政府循4方向更新及精簡強拍　增設專責辦事處支援小業主

面對人口及樓宇「雙老化」挑戰，港府早前提出更新及精簡強制售賣(強拍)制度的建議。發展局今日(7日)表示，會從4個方向更新精簡強拍制度，包括降低強拍門檻，便利相連地段的強拍申請、精簡強拍制度的法律程序及加強支援受強拍影響的小業主，政府亦會增設專責辦事處，法律權益和其他一般查詢服務。

政府去年12月向立法會提交《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，並將於1月10日提交立法會進行首讀。發展局助理秘書長(市區更新)王溢恆指，條例草案會循4個方向更新及精簡強拍制度，首先是降低強拍申請門檻，針對性地降低強拍申請門檻，引導市場將有限資源和力量聚焦於舊樓較為集中而有較迫切重建需要的7個指定地區，包括長沙灣(覆蓋深水埗)、馬頭角(包括九龍城和土瓜灣)、旺角、西營盤及上環、荃灣、灣仔及油麻地，並會定期檢討和透過附屬法例更新指定地區。

其二是便利相連地段的強拍申請，促進細小地段合併強拍和重建，提供更整全規劃和提高土地使用效益，令小業主受惠於較大型發展而增加的重新發展價值。第三是精簡強拍制度的法律程序。最後是加強支援受強拍影響的小業主。

業主譚女士居於旺角一幢樓齡逾50年的舊樓，她支持降低強拍申請門檻。半年前曾有發展商接洽收購大廈，惟當時只有68%業主同意，未能集齊8成業權，無法達到現有強拍門檻而令收購告吹。她指有不願被收購的業主認為樓宇狀況不過不失，可以居住，故不想賣出單位，惟她認為樓宇外表雖然光鮮，但內部需不時維修，存在安全隱患，令人擔心。

居於西營盤舊樓的業主鄧生認為，樓宇過於老舊會失去價值，因此支持加快舊區重建，他指早前曾與他接觸的發展商表明需獲得整條街的舊樓業主同意，方會進行收購，最終收購告吹。當局希望在保障小業主的大前提下，透過修訂強拍制度，作適度的介入，促成舊樓重建，改善現有生活環境。

發展局將於今年內推行兩項行政措施加強支援小業主，包括發展局轄下成立專責辦事處，在不同強拍階段為小業主提供支援，包括在強拍早期階段，提供法律權益和其他一般查詢服務、促進調解、獨立物業估值服務及法律和其他專業服務轉介，在強拍訴訟期間提供情緒輔導，以至在強拍完成後，協助尋找替代居所等。第二，成立由政府作擔保的貸款計劃，協助合資格小業主取得銀行貸款，以聘請法律和其他專家處理強拍訴訟，應付資金流問題。