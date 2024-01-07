商場食肆延長營業曇花一現　議員指港夜晚靜英英難挽旅業

港人北上消費已成常態，為挽回市民留港消費吸引更多旅客，單靠個別的夜繽紛活動似是力度不足，政府催谷各區舉辦日夜繽紛，然而有議員直指客量不足，商場和食肆延長營業時間只是曇花一現，香港夜晚仍舊靜英英，談何繽紛，政府不但要想方法留客過夜，亦需提供更多夜間消費地方。

議員江玉歡在社交平台貼文，指日前晚上看完網球比賽，到天后電氣道吃晚餐，坐下時約未夠9時，正在享用晚餐之際，9時15分左右，侍應通知最後點餐了。她指要香港在旅遊業真正重新起飛，夜間不可「靜英英」，但她所講的熱鬧並非只搞夜市，而是要有各式各樣的活動，例如餐廳、酒吧、Live band、購物點及按摩店等。她表示，若果香港9時過後靜晒，遊客不會感到盡興，作為城市遊，夜生活是必要的。

她舉例，暑假期間曾遊覽維也納，當地12時過後，市中心還有不少露天茶座坐滿遊客，商店關門，遊客冇地方去，惟有去餐廳傾偈；在吉隆坡的Pavilion地下的餐廳，12時還座無虛席，Full menu停了，也來過Snack menu加飲品，務求令旅客錢包輕點，因此，香港何止要留遊客住多一晚，應該想辦法要令遊客開心在市面消費，夜點才回酒店，要賺遊客錢，也要提供地方供他們開心消費。雖然香港的官方網站已有不少向遊客推介晚間活動，但她質疑該等景點夜晚何時收市。

不單止旅客，市民又有否夜消費？她指香港的公屋愈起愈遠，做服務業的基層市民夜間收工，真係迢長路遠，若10時打烊，也要11時多才回到家，哪有機會享家庭樂？莫非這又是局長所講的洗滌心靈？再加上早前政府曾呼籲商場及食店開夜點，卻只是曇花一現，如今再次提早收工，原因當然是沒有足夠生意，賺到的也不夠成本。

她又指有市民提及繽紛是講求整體、持續及真實的氣氛，現時市民經濟負擔愈來愈重，「乜都講罰錢，好難開心。要有市民開心，才會繽紛，而並非有繽紛，就會自然開心。」她希望政府明白縱使有一車車的旅遊巴來，但如果遊客只是會到尖東海旁排隊打卡、到半島門口影相、到尖沙咀北京道附近買小熊曲奇，香港的旅遊業只會停留在「賺唔到錢」的階段，賺不到錢之餘，亦難以提升香港的形象。