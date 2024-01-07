青衣一周內第二度停電　中電解釋長安邨今早有電纜故障

青衣繼元旦有變電站發生火警導致停電後，今晨(7日)約9時38分再發生停電事件。據報長安邨安湄樓傳出一下巨響，其後整座大廈停電，該廈陷入一片黑暗、升降機暫停運作，大批街坊自行往地面等候，有機構院舍需啟用後備電源，據悉現場至早上約11時04分陸續恢復供電，惟升降機仍暫時停用。

根據消防處紀錄，事發後至早上10時許，區內一共接獲4宗困升降機報告，分別在長安邨安江樓、安湄樓、灝景灣及青衣市政大廈，暫未知區內是否有其他地方電力運作受影響。環境及生態局對在短時間內有兩次電力事故表示極度關注及震驚，由於事件非常嚴重，局方指已經指示中電立即派人出來解釋。機電署亦已派人到現場作出調查。

中電發言人指，長安邨安湄樓變壓站內今早有一條11,000伏特電纜發生故障，導致大廈內300多戶居民停電，事後中電已派員到場搶修，並隔離發生故障的電纜，已於11時04分恢復供電，向受影響住戶致歉，強調將嚴肅跟進事故，故障原因有待調查結果再作交代，但初步調查相信與日前牙鷹洲變電站事故無關。

翻查資料，中電位於青衣的牙鷹洲街的變電站於1月1日下午3時許發生火警，站內有設備故障導致冒煙，及後青衣、荃灣及葵涌等地區供電受影響，消防當時接獲多宗困升降機及火警鐘鳴響報告，當時有關部門已跟進事件，並敦促中電採取適當跟進及改善，未料數日後區內電力供應再次出現故障。