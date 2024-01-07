垃圾徵費模擬計劃成效不彰　7公屋邨80%人無用指定垃圾袋

垃圾徵費在即，政府早前表示屋邨需自費處理垃圾，並須使用指定的垃圾袋。當局更於2018年底，分階段在33個公屋邨推行「公共屋邨垃圾收費實踐計劃」，據悉相關物業管理及清潔公司，收到房屋署提出的支付額外服務費方案，將向屋邨人口每人每月收取10港元作為基礎費用，評估後約20%居民將不使用指定垃圾袋，另加收18%行政費。

不過業界及環團質疑計劃成效，有業界人士表示，「公共屋邨垃圾收費實踐計劃」其中7條屋邨約有80%或以上居民無使用模擬指定垃圾袋，據悉，相關物管公司在參與計劃的其中7條屋邨，包括彩德邨、新田圍邨、牛頭角上邨、小西灣邨、石籬(二)邨、天耀二邨及怡明邨。

該業界人士又指，雖然相信法例生效後，不使用指定垃圾袋的情況會較少，但認為仍有不少居民在最初半年執法放鬆期間，將免費的指定垃圾袋儲起不用。該人士又指出，環保署推行並施行計劃卻無做有效的統計，質疑其推行目的，說法難以服眾。

環保團體綠領行動在早年亦曾在居屋屋苑推行過垃圾徵費試驗計劃，並指出政府推行計劃時，沒有統計廢物回收率及棄置量，令公眾不能了解計劃效果及改善之處，團體建議政府應制訂短、中、長期KPI，並於垃圾徵費4月正式實施後，定期公布各項數據包括用袋率、遵規率、回收率、減廢率、非法棄置，以讓廣大市民能了解成效及做出改善。