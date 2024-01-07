豬瘟疫情再起　收屍沿途洩毒　肉價恐受衝擊

本港近一個月以來，已發生多宗豬隻感染非洲豬瘟個案，疫病已蔓延至上水豬場。據環境及生態局調查分析，懷疑豬瘟與食環署的動物屍體收集站，全部位於食環署的同一動物屍體收集路線上有關。有議員相信收集豬隻屍體路線的沿途已出現非洲豬瘟疫情，並預計是次爆發令本地豬肉供應減少30%，部分店舖或因此調整豬肉價格。有專家則指出，病毒可能通過人鞋底或車輪胎等攜帶並帶到其他的農場，造成周遭環境受到污染。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院講座教授普費佛今日(7日)在接受傳媒訪問時指出，非洲豬瘟病毒可在多種環境中存活，包括但不限於人類衣物或鞋子、車輛輪胎或表面、豬隻屍體或周遭環境內。要杜絕此種傳播途徑，首要是改變從業者心態加強安全措施，在進入豬場前必須做足消毒措施。普費佛又指，當前香港大多豬場並沒有物理隔離措施，一旦感染極難控制傳播。而且他認為當前撲殺所有生豬的做法並不妥，有必要學習越南和內地，尋找選擇性撲殺的可能。

漁農界立法會議員何俊賢表示，由收集豬隻屍體的路線來看相信沿途豬場已出現疫情。他又指出，目前由於運送豬屍體、豬糞便的車輛屬於半開放式，在運送途中極有可能將病毒外洩，例如被野豬或其他野生動物接觸進而造成感染傳播。同時，工作人員在搬運時亦有可能導致身上或衣物上沾染病毒，而將病毒帶回豬場。他認為使用全封閉車並非不可取，但並非解決方案，運輸途中車身或車輪也有機會沾染病毒，繼而帶回豬場造成傳播。在豬肉供應方面，何俊賢表示預計此次非洲豬瘟爆發造成本地供應減少30%，部分店舖將受影響並可能出現價格調整，但對整體影響不大。

漁護署要求豬農，必須為死豬採樣，交至漁護署進行檢測，確定沒有感染豬瘟方可自行處置屍體。何俊賢指，該項措施勢必會對豬農造成不便，但豬農都認為很有必要，積極配合。他又指出，本地農戶已盡力積極配合，盡量做好預防措施，包括在可實施的情況下增設消毒設施，並且在長遠發展來看，需要加快密閉式豬場的發展，才能徹底根絕非洲豬瘟疫情。

食環署指，已將所有相關的屍體收集站進行消殺和徹底清潔，並安排不同車輛及線路對屍體進行收集，以阻止非洲豬瘟在本地的傳播。

此次爆發的非洲豬瘟並不是人畜共患病，對人類不會造成感染，也不構成食物安全問題，無論是否感染豬瘟，只要煮熟之後方可安全食用，市民亦不用過分擔心食物安全問題，惟恐豬瘟疫情持續會對本港豬農及業界造成衝擊以及對豬肉價格產生影響。