壹傳媒黎智英涉違國安案　控方周一讀出同意事實

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，控方上周四（4日）完成開案陳詞後，法庭將案押後至周一（8日）在西九龍法院（暫代高院）繼續審理，將由控方讀出控辯雙方的同意事實，需時預計一天；料周二(9日)會傳召第一名證人出庭作供。

控方在上周二（2日）展開一連3天的開案陳詞。控方指，案發時段黎智英及集團旗下3間公司，發布至少161則煽動內容，引起市民對政權的憎恨，及請求外國制裁。而黎智英一直有指示下屬行事，包括要求國際組不要針對時任美國總統特朗普，因為《蘋果日報》要靠對方「保命」。另外，控方指黎智英利用組織「重光團隊」作平台，與偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒等游說外國制裁中港；黎是該組織「金主」提供資金，黎的助理Mark Simon則負責執行黎的指令，控方指2人均是團隊的主腦。

控方另披露，2013年至2020年間，黎智英經Mark Simon給予約9,300萬元予泛民。而任職律師助理的陳梓華，則在團隊中負責傳達有關指令予李宇軒及有「攬炒巴」之稱的劉祖廸，向外國進行游說及進行眾籌。據庭上透露，李宇軒在2019年6月至8月期間，進行3次國際眾籌獲得約2410萬元；至2020年5月，眾籌資金用馨，劉祖廸進行第4次眾籌，籌得1320萬元，故此4次眾籌共得逾3700萬元。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此2人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022