上水古洞豬場爆非洲豬瘟　漁護署完成銷毀489隻豬

上水古洞一個持牌豬場上周三(3日)爆發非洲豬瘟，漁護署在上周五(5日)展開豬隻銷毀行動，並於今日(6日)宣告完成，期間共銷毀及處理489頭豬隻，並已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。署方表示會為該豬場安排徹底清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，同時正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。

至於有關豬場3公里內的其他7個豬場，為審慎起見，漁護署目前仍然禁止該等豬場運出任何豬隻。署方會適時安排獸醫巡查區域內的豬場，並再次從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測。如沒有發現豬隻健康情況有異，而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性，該署才會容許有關豬隻運往屠房。

此外，自上周三起，漁護署已根據國際獸醫專家的意見實施本地豬場死豬檢測的緊急措施，要求所有本地豬場為豬隻屍體採集鼻腔拭子樣本，交予漁護署進行非洲豬瘟病毒檢測，並須確定結果為陰性後豬場方可自行安排棄置有關屍體。漁護署人員已派發採樣物資及保護衣給所有本地豬場，並正透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓他們知悉最新情況，以及如何防備非洲豬瘟。