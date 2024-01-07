借戶口助收270萬騙款洗錢　27歲男青茂入境被捕

澳門再有人提供銀行帳戶協助犯罪集團收取騙款及洗黑錢被捕。當地執法部門今日(7日)表示，上月接獲其中一名事主報案，懷疑墮入網上投資騙案，經追查收款銀行帳戶後，再揭發多宗同類案件，共涉款約270萬港元，受騙人士多達13名。一名涉案男子近日入境澳門時被拘捕，他承認收取3,000報酬提供戶口予「上線」，並夥同多名在逃涉嫌人士至少涉及7宗案件，被移送法辦。

被捕男子27歲，為澳門居民。案情指，一名事主在去年12月20日報案，指較早前被電話通訊軟件帳號被拉入一個投資群組，期間受「投資助理」游說投資股票，遂按對方指示注資30萬港元並獲利5,000港元。惟其後再游說抽新股，事主拒絕並要求提款時發現該助理已失聯。

調查發現，事主存款的銀行帳戶持有人屬涉案男子名下，澳門執法部門與其中7名事主聯絡，他們合共損失約140萬港元。而進一步分析其他案件，再發現另有6宗同類案件，且存款帳戶相同，涉款約達100萬港元。執法人員其後鎖定目標，並在上周四(4日)在青茂口岸拘捕正入境的涉案男子。