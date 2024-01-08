壹傳媒黎智英涉違國安案　辯方稱完成同意事實後將申播涉案片段

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，控方上周四（4日）完成開案陳詞後，法庭押後至今日（8日）在西九龍法院（暫代高院）繼續審理，由控方讀出控辯雙方的同意事實。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻缺席。其另一名代表大狀指，基於出乎意料的因素，彭將缺席聆訊兩周。完成同意事實部分後，辯方將申請在法庭播放與案有關的片段，預計需時6日，之後或會申請短暫押後。辯方的說法，意味着控方或不會按預期在明日（9日）傳召證人。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此2人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022