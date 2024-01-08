醫管局引入外骨骼機械人　加快脊髓受損患者康復時間

醫管局在3間脊椎受傷復康中心引入的「外骨骼機械人」，可以模擬人類的步行姿勢，讓

因意外或癌症等病理性退化導致脊髓受傷，或脊髓功能受損的患者重新學習步行。有患者

經過約一個月首階段治療後已可自行用拐杖走路，醫管局指療程有助改善患者的活動能力及日常自理能力，會視乎成效，下年度研究進一步擴展服務範圍。

61歲的陳先生前年因雙腿無力而跌倒，臨床診斷為脊椎退化。他憶述當時下肢完全失去知覺，約一個月後完成手術，需要學習重新步行。他其後獲轉介至九龍醫院接受復康治療，在步行訓練時，會穿戴「外骨骼機械人」協助承托背部和雙腿，物理治療師則會全程從旁輔助，檢查他的步行姿勢及肌肉收縮狀態是否理想。經過約一個月10堂首階段治療後，陳先生已可自行用拐杖走路。

九龍醫院高級物理治療師張宇洋表示，醫管局引入「外骨骼機械人」前，治療師一般會安排患者使用傳統外支架進行復康訓練。傳統外支架會以鐵枝支撐患者的膝蓋和腳板，患者要輔以手和腰部力量，支撐身體及活動雙腳，體能消耗較大，訓練時間只可維持約5分鐘；加上支架需要度身訂製，令患者難以在黃金復康期內盡快完成治療。

目前，醫管局轄下的薄扶林麥理浩復康院、九龍醫院和大埔醫院，均配備「外骨骼機械人」，相關服務的先導計劃自前年9月展開以來，每年提供可提供約3,000堂服務；其中九龍醫院至今已有近30名患者使用過機械人，當中約20人已完成最少一個階段的療程。院方表示，這些患者的活動能力及日常自理能力都有改善。醫管局計劃視乎成效，下年度研究進一步擴展服務範圍。