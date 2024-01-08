工務人事編制兩小組正副主席換人 福利委員會全由新丁出任

各黨派協調小組委員會及事務委員會面副主席。

繼立法會內務委員會及財務委員會副主席換人後，其轄下兩個小組委員會面副主席亦全面變動。據悉，工務小組委員會主席是謝偉銓、副主席則由郭偉強出任，至於人事編制委員會主席則為易志明，何俊賢出任副主席。

在18個事務委會方面，據悉，福利事務委員會由管浩鳴任主席，江玉歡為副主席。前主席鄧家彪更是提名名管牧擔任主席，他指一直留意和欣賞管的行事方式和貢獻，在凝聚社福界和宗教界不遺餘力、做出成績，尤其去年成立的香港社福界心連心大行動，推動社福界正向發展，並抓緊了大灣區策略，作出多方面的突破。

鄧指去年擔任主席時，管牧擔任副主席，合作愉快，互有提點，在8月底委員會訪問廣東省視察灣區安老，更是合作無間。今年，管牧有意擔任主席一職，他主動提名管，祝願管順利當選。

交通事務委員會由陳恒鑌冧莊主席，副主席為李梓敬，房屋事務委員會主席換上吳秋北，而陳紹雄由交通事務委員會副主席轉任環境事務委員會副主席。

有資深政界人士表示，原任政制事務委員會主席周浩鼎在擔任財務委員會副主席後這樣重要職位後，將不能再政制事務委員會主席，預料周浩鼎將會讓出委員會主席之位。