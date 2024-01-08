認私藏真槍及子彈　槍癡判監5年4個月

一名沉迷野戰的槍癡於2021年8月在八鄉的村屋單位，被執法人員搜出一支P80自動手槍、92枚子彈及子彈匣等。該名槍癡被捕後稱該手槍是他以2.5萬港元購買並用作收藏。該槍癡今早(8日)於高院承認無牌管有槍械及彈藥罪，被暫委法官胡雅雯判處監禁5年4個月。法官指雖然沒有證據顯示涉案槍械曾被使用過，但很容易被他人取走，且顯示有其他人曾觸碰過，涉案火器亦會對公眾構成重大傷害。

被告黃俊賢(38歲)任職咪錶維修師。他原被控2項無牌管有槍械及彈藥罪，但其中1項控罪獲控方撤銷。辯方求情指，被告曾向執法部門提供資料，只是最終未能令到其他人被捕。辯方又強調槍械只是被告自行收藏，且不時拿出來清潔，只是沒有鎖好槍械。辯方又指被告自年少已是槍迷，一直渴望擁有真槍，在得悉有辦法獲得真槍後決定購入。惟法官指槍迷並非有效求情因素，除被告認罪外並無任何減刑因素。

案情指，執法人員於2021年10月8日搜查被告與其妻位於元朗八鄉的村屋住所，被告向人員稱「阿sir你哋唔使搵喇，支真槍喺梳化度，啲子彈喺我間房嘅黃色盒入面」，又指手槍及子彈是他從Stephen蘇翰韜(譯音)處以2.5萬港元購入。人員搜查該處，在梳化上發現一支P80自動槍且已裝上彈匣，並在單位內發現92枚9毫米口徑子彈及彈匣，被告的褲袋內亦有1把摺刀。人員又於睡房內發現彈簧刀及鐵蓮花等武器。經檢驗下發現該槍有包括被告在內的4名人士的DNA。人員亦曾搜查被告位於大埔的另一住所，並在單位內搜出氣槍及雙節棍等物品。警誡下被告承認搜到的物品屬他擁有，蘇則是他在玩野戰時認識，涉案槍械是蘇於2019年售予他。

案件編號：HCCC 148/2023