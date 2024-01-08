涉收貴價錶優待馬術賽事合辦機構　馬會前經理拒認罪今受審

一名香港賽馬會前男經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事時，涉嫌收受合辦機構一隻價值8,200港元的手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務夥伴舉行聚餐。該前經理被控公職人員接受利益等5罪。他不認罪，案件今日(8日)在東區裁判法院開審，預計需時5天。

50歲被告朱磊，為馬會前高級項目經理(發展及市場)。他被控一項公職人員接受利益，控罪指於2018年11月23日從AMEEUW Nathan接受一隻標價為8,200港元的手錶，以其公職人員身分保持傾向優待EEM Asia Limited；被告另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，即於2018年10月至2019年5月期間，訛稱5次與EEM的職員余美惠、Manchester United Football Club Limited足球會的職員James Turner及鄭朗生進行工作聚餐，招致開支共6,256.2港元。

被告的姓李部門主管李德宏作供指，被告負責制定合作協議，並監督協議執行。就着員工收受禮物方面，李稱相關守則嚴謹，被告作為員工，應知道收受利益時需要申報。據廉署早前指，廉署接獲馬會轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌違反馬會的行為守則及防貪政策，沒有向馬會申報自己曾接受該手錶。

案件編號：ESCC1195/2023