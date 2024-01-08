內地嚴打跨境賭博　揭周焯華犯罪集團案詳情

內地官媒周一（8日）報道，浙江省溫州市中級人民法院前年8月通過3天庭審，披露綽號「洗米華」的太陽城集團前主席周焯華，其跨境賭博犯罪集團骨幹張寧寧等人所涉的3宗案件。內媒指，該案的審理為澳門批捕及審判周焯華等人提供充實證據，也直接推動了刑法修正案（十一）增設組織參與國（境）外賭博罪。

報道指，溫州市中級人民法院當時公開開庭合併審理被告張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告張時秀犯開設賭場罪，被告鍾海燕犯開設賭場罪3宗案件。當中指出該跨境賭博犯罪集團虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億多元（人民幣，下同，約13億港元），非法獲利高達1,700多萬元（約1,900萬港元）。法院結合各被告具體情況，分別判處有期徒刑1年3個月至7年半，並處罰款。

溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤指出，周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司，張寧寧是其在境內成立的資產管理公司的負責人。網絡賭博在2015年到2019年根據境內查獲的相應電子數據顯示，境內賭客投注量達3,000多億元（約3,350億港元），在境內贏取賭資87億多元（約97億港元）。溫州市中級人民法院刑事審判第二庭庭長楊國智指，該案全面查實跨境賭博犯罪集團在境內的組織代理、賭資結算、網絡賭博等各環節的具體危害行為，全鏈條予以打擊。