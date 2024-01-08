車輛查冊新安排今起實施　議員質疑有關規定不合理

車牌查冊新安排今日（8日）起實施，查冊程序需列明查閱車輛登記冊的目的，當中未有包括傳媒採訪報道，但同時引入例外情況的申請程序，如果涉及車輛擁有權或車輛使用，並涉及重大公眾利益，也可提出書面申請。立法會議員江玉歡表示，有關安排不合理也亦太令人滿意，並對在新聞未播出或刊登前向運輸署提供資料表示質疑，稱會令到採訪工作受影響。她稱，實施時間太過急促，上周五政府才公布的新安排。

江玉歡稱，《基本法》在法律層面保護了香港人擁有的出版自由及新聞自由，署長爲何會有如此之大的權利可以凌駕法律之上，無視港人基本權利。她又指，有關的文件並沒有說名署長的審批時間，而採訪工作卻有時間上的限制，如若要花長時間審批，這樣一來到時報道內容可能已經過時。她稱，參考其他普通法司法轄區的做法，雖然並非所有地區都必需由法庭判斷個案是否牽涉公眾利益，但以新西蘭為例，政府會考慮周詳再做決定。

她建議車輛登記冊列明的「指定用途」，需要加入「媒體採訪」，若退一步，運輸署都應明晰的交代制訂和考慮時的指引，并須同時加設上訴機制。她同時指出，《私隱條例》已對記者採訪提供豁免，質疑不同法例是否不一致，又敦促政府表明過去是否有記者濫用查冊資料且情況是否嚴重。