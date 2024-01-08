護衞員將軍澳中刀亡　舊同事被控謀殺開審　認誤殺不被控方接納

一名護衞公司職員，於2020年9月在將軍澳港鐵站的銀行櫃員機工作時，突被其前同事以利刀襲擊並刺向頸項，其他同事阻止時，亦被該疑兇襲擊，疑兇最後成功逃離現場，該名職員則傷重不治。該名死者前同事最終被捕，被控1項謀殺及1項襲擊罪，他否認控罪但承認誤殺，惟不被控方接納，案件隨即開審。據控方陳詞指被告於案發前兩日曾找過死者向他叫駡，其後更曾到家品店買刀，並用以襲擊死者。

被告張文港（34歲）案發時任職巴士司機，他被控於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪（當時34歲）及於同日在港鐵將軍澳站11號鋪襲擊男子劉寶榮，致造成他的身體受傷害。據控方開案陳詞指，被告與死者先後在在衞安有限公司工作，2人分別於2018年及2019年離職，但死者於2019年10月在重新入職。該公司負責恆生銀行在港鐵站的櫃員機的運鈔及維修工作，死者亦要協助運鈔等。

控方指案發前兩日，死者乘坐公司車運鈔，該車輛駛至亞皆老街及西洋菜街交界等候交通燈轉燈時，被告突然出現，並拍打該車的玻璃及指駡死者。同日傍晚，被告到他居住的順天邨一間家品店購買了一把鋼刀。直至案發當日被告如常上班，至下午他返家換衫，其後戴着口罩、鴨舌帽且背着背包離開家中，並到不同的港鐵站。控方播放當日下午港鐵樂富站的閉路電視片段，顯示案發前被告曾於該站徘徊。控方指其後被告出現在將軍澳港鐵站的恆生銀行櫃員機旁，並從背包拿刀襲擊正在工作的死者。控方播放涉案的片段，見到被告用刀刺向死者的頸項，死者倒地，他的兩名同事想阻止被告繼續襲擊，期間被告曾揮拳襲擊其中1人，混亂間被告逃去但留下一隻鞋及一隻襪，涉案兇刀亦留在站內。控方指死者其後證實死亡，死因為刀傷致死。

案件編號：HCCC 221/2021