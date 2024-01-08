有政黨認為政府收費可免則免　倡徵海陸空離境稅

政府將在下月公布新一份財政預算案，有政黨向政府提交建議書，促公共服務收費應「可減則減，可免則免」，並逐步撤銷樓市「辣招」，以重拾市民對樓市的信心，同時考慮開徵海陸空離境稅。

有財金官員日前大打「開口牌」，指公共服務收費可能要調整，身兼行政會議成員的張宇人指曾向政府表示當應視乎自身財政狀況和市民承擔能力，有關收費應「可減則減，可免則免」，特別是中小微企仍然艱苦經營，雖然近一至兩個月中小微企生意有好轉，但不肯定未來會如何。

近日大量港人北上有意見籲徵收陸路離境稅，其所屬政黨建議為了增加庫房收入，可以短期措施方式向香港永久性居民開徵「海陸空離境稅」，而有關金額由當局經評估後釐定。被問及會否憂慮做法惹起內地反感，張宇人則指有關稅項不單是陸路，「你去日本又要畀離境稅，你去美國又要畀離境稅」，強調做法「無針對性」。

該黨另一議員邵家輝則建議當局可以發展「演唱會經濟」，同時推動夜繽紛活動。另一議員李鎮強則指近期息口高企擔心出現負資產問題，希望有措施協助中產退稅，例如薪俸稅及利得稅等。