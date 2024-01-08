車Cam直擊：疑遭拒載怒踢車身　的哥與男子街頭毆鬥

社交網流傳一條長1分28秒打交「車Cam」影片，顯示時間為昨日(7日)約凌晨零時，一輛空載的士駛經秀茂坪寶達邨達峰樓對開，兩名男女截車及走近的士，女子打開左邊車門欲登車，男子卻在的士旁邊與司機對話。未幾，女子沒有登車兼關上車門，的士亦駛離，男子隨即起腳怒踢的士車身。

的哥立刻停車兼落車，與截車男對罵及互相指摘，一言不合雙方大打出手，且扭作一團。期間，身材較高的哥把截車男推埋的士，以膝頭撞他，截車男亦不甘示弱，抱住的哥腳部把他摔落地，二人再於地上打作一團，截車女子慌忙上前勸阻，又招手向途人求助。惟途人未有上前幫手，有人更視若無睹直行直過。

最後於的士後方被阻的另一車男司機落車做「和事老」，上前把打交的二人勸開。截車男與女子走回行人路，的士哥亦站起身，檢回甩脫的一隻鞋後，登上的士離去，影片到此結束。

由於不知道二人打交原因，有網民猜測是「拒載」，對雙方打交更評頭品足，「同門較技勝身材，狗咬狗骨輸力氣」、「畀人用鉸剪腳鎖住都唔識叫亞嬸接力」及「拒載可以投訴，踢人架車就抵打」。