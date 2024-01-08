平民屋宇公司啟動法律程序 收回大坑西新邨違約佔用單位
2024年01月08日 23:01
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平民屋宇有限公司已向大坑西新邨未交回單位的佔用人派發法庭傳票，收回相關單位。
香港平民屋宇有限公司今日（8日）宣布，已向大坑西新邨未交回單位的佔用人派發法庭傳票，以啟動法律程序收回單位，預料可於今年完成收回物業，並於5年內完成重建，讓租戶可如期搬回重建後的大坑西新邨居住。
平民屋宇指，大坑西新邨建成至今近60年，邨內環境有待改善，項目重建後將提供逾3,300個單位，包括約1,300個供重置現有租戶的單位，數量足夠回遷所需，可大幅改善居民生活環境；連同約2,000個由市區重建局提供的「首置」單位，屆時單位總數較現時約1,600個單位增加約一倍，能夠滿足更多市民、尤其是基層家庭對房屋的需求。
平民屋宇表示，截至昨日（7日），共收到1,202個租戶（98%）遞交接受重建回條，當中1,164個租戶（95%）已簽妥相關法律文件，更有超過240個租戶已經主動提前交回單位，剩餘租戶預計將於今年首季按法律文件協定日期前，陸續搬出並交回單位。此外，740個租戶（64%）選擇在重建期間領取租金津貼自行安排住所，並在重建完成後回遷。
平民屋宇續指，已於2023年7月起分批與租戶簽署相關法律文件，剩餘極少數嚴重違反租約、逾期沒有遞交回條或未有簽妥法律文件單位的相關佔用人，已個別收到通知，須於指定限期前遷出並交還單位，但部分佔用人逾期仍未有交還單位，於是啟動法律程序收回單位，以便重建工程能按計劃展開。