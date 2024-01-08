平民屋宇公司啟動法律程序　收回大坑西新邨違約佔用單位

香港平民屋宇有限公司今日（8日）宣布，已向大坑西新邨未交回單位的佔用人派發法庭傳票，以啟動法律程序收回單位，預料可於今年完成收回物業，並於5年內完成重建，讓租戶可如期搬回重建後的大坑西新邨居住。

平民屋宇指，大坑西新邨建成至今近60年，邨內環境有待改善，項目重建後將提供逾3,300個單位，包括約1,300個供重置現有租戶的單位，數量足夠回遷所需，可大幅改善居民生活環境；連同約2,000個由市區重建局提供的「首置」單位，屆時單位總數較現時約1,600個單位增加約一倍，能夠滿足更多市民、尤其是基層家庭對房屋的需求。

平民屋宇表示，截至昨日（7日），共收到1,202個租戶（98%）遞交接受重建回條，當中1,164個租戶（95%）已簽妥相關法律文件，更有超過240個租戶已經主動提前交回單位，剩餘租戶預計將於今年首季按法律文件協定日期前，陸續搬出並交回單位。此外，740個租戶（64%）選擇在重建期間領取租金津貼自行安排住所，並在重建完成後回遷。

平民屋宇續指，已於2023年7月起分批與租戶簽署相關法律文件，剩餘極少數嚴重違反租約、逾期沒有遞交回條或未有簽妥法律文件單位的相關佔用人，已個別收到通知，須於指定限期前遷出並交還單位，但部分佔用人逾期仍未有交還單位，於是啟動法律程序收回單位，以便重建工程能按計劃展開。