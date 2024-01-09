理大5項目獲研究資助局撥款　資助額達2090萬元

香港理工大學學者帶領的5個研究項目，獲研究資助局的「研究影響基金2023/24」撥款2,090萬港元資助，將科研轉化應用，為社會提供更多具影響力的解決方案。理大表示，其獲該基金資助的項目數量冠於本地院校。

該5個獲資項目分別包括由理大食品科學及營養學系系主任及微生物學講座教授陳聲領導的「開發基於細菌假胺酸的疫苗以對抗由多重耐藥細菌感染引起的感染」；由理大土木及環境工程學系副系主任及教授朱松曄領導的「基於數字孿生技術的海上風電結構在全壽命周期内的智能評估與維護」；由理大土地測量及地理資訊學系副教授劉信陶領導的「通過人工智能地理空間平台實現本港殘障人士的智慧出行及無障礙設施管理」；由理大土木及環境工程學系教授冷真領導的「基於廢棄聚烯烴塑料反應擠出再生技術的耐久低碳瀝青路面」；以及由理大時裝及紡織學院副院長及教授葉曉雲領導的「研發新一代壓力控制可穿戴軟支架提高治療青少年原發性脊柱側彎的效率和依從性」。

「研究影響基金」鼓勵大學進行更多具影響力及可轉化應用的研究項目，以及與政府部門、工商界及研究組織開展研究合作。該基金本年度共批出14個資助研究項目，獲選項目年期為3至5年，最高可獲撥款資助額為1,000萬港元。