東方日報A1：財赤搵市民開刀　雞碎咁多怎幫補

受環球局勢動盪影響，加上3年新冠疫情期間港府過度防疫破壞經濟活動，即使本港復常已屆一年，政府多番救市經濟仍一潭死水，更預期今年財赤突破千億元。庫房漸空，財政見紅，當局為求消滅財赤打算增加部分多年未調整的用者自付服務收費，例如康體通租場成本僅及年度撥款約11%，公眾泳池及籃球場等收費十年如一日，消防處儲存危險品牌照費用及商業登記費等，都成為當局對市民開刀的收費項目。學者認為港府面對財政壓力，加價是無可厚非，但強調公共服務費用收入只佔庫房一小部分，質疑單靠加價「雞碎咁多」怎幫補？學者反促請當局審時度勢，煞停明日大嶼等造價動輒萬億元的大白象工程，方可紓緩庫房壓力。

康樂及文化事務署的康體設施，在2013年調低收費後，11年來無調整過。公眾游泳池星期一至五，入場費統一收17元；室內籃球場繁忙時段場租維持每小時120元。本年度財政預算，用於康樂及體育的撥款達57億元，但設施的入場及租用費，收入只有6.55億元，租場的收入僅約撥款約11%。

至於消防處儲存危險品牌照費用，每年預算收入1,300萬元，過去10年無加價。每年2,000元的商業登記費，由1999年起25年來亦無加過價，而且有關費用多次被納入中小企受惠的紓困措施，2019至20年起以至疫情期間一直豁免，到今個財政年度取消豁免，預算為庫房帶來30億元收入。

不過，部分佔收入比例較重服務3年前已大幅加價，包括每年收入43億元的車輛牌費及駕駛執照費。當中引擎汽缸容量不超過1,500立方厘米的汽油私家車，一年牌費達5,074元，而超過4,500立方厘米的汽油車，一年牌費則需14,694元。

上述收入對於龐大赤字可謂九牛一毛。港府早前預告2023/24年度財政赤字或略多過1,000億元，高於去年初預測的570億元近倍，更進一步指下年度（2024/25年度）繼續出現赤字的機會不能抹殺，表明港府必須管控開支及適當節流。

香港浸會大學會計、經濟及金融系副教授麥萃才表示，部分公共服務收費多年無調整，認為目前港府面對財政壓力，按通脹調整是無可厚非。但他認為公共費用收入只佔庫房一小部分，港府收入主要來自稅收，認為調整收費都未能解決目前困境。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，即使調高公共服務收費，對幫助政府財入作用非常有限，而賣地及印花稅收入不濟才是收益不足的關鍵，加上財政儲備已跌至6,000多億元，他認為現時前景未明下，應當暫緩北部都會區、明日大嶼等大型基建。他稱，內地以至環球經濟亦不明朗，再推此類大型項目實屬不智。

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