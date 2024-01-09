天瑜沒明顯好轉但較穩定　與父親花3小時製作手模留念

女童周天瑜在2018年罹患橫紋肌肉瘤，3年前於瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」。在上月30日醫生表示，天瑜的心臟開始出現衰竭，情況不樂觀。天瑜父親今日(9日)凌晨表示，雖然天瑜不算有很大的好轉，但過去一周的情況較上周穩定，仍然需要使用強心藥，又指天瑜聽到朋友探訪的聲音時，雙眼有特別強烈的反應。為了留個紀念，他們花了3小時製作手模。天瑜父親形容「極具紀念價值」。

天瑜父親在社交平台更新近況，指天瑜過去一周的情況雖然不算有很大的好轉，但總算較為穩定，血壓亦沒有再出現大幅的上落。相信自從聽到醫生說「可能過不了這一關」，天瑜父親便想與她一同製作紀念品，於是製作了一個兩人牽手的手模。近日有很多有心人特意到醫院探訪天瑜，在她床邊祈禱，並送上慰問及祝福。天瑜父親表示，每當天瑜聽到這些陌生的聲音時，雙眼都會給出特別強烈的反應，相信她絕對能感受到大家對她的愛。

而罹患癌症的父親，雖然早前已切除手臂惡性腫瘤，但腫瘤已擴散至左邊肺部，因此仍進行電療和化療中。天瑜父親表示，電療及化療的不適反應日漸強烈，最近經常感到疲倦和胃痛，有點惡心，乏力和頭暈的感覺；早上到威院電療後，下午就到瑪麗醫院探望天瑜。他對於未能逐一回復很多朋友的問候感到抱歉。