消息指政府研急症室加價　行會認同惟病人組織反對

政府面對千億赤字，正從不同方面增加庫房收入。繼日前提及公共收務收費多年無加，醞釀加價之時，有消息指公立醫院急症室收費近7年沒有加價，維持每次180港元，政府亦正初步研究加價，以打擊濫用，惟暫無定案。行會召集人葉劉淑儀認同是時候檢討，指政府關注急症室濫用，行會成員林正財亦稱值得全盤檢視公共醫療收費，藉此改變市民求醫習慣。不過，關注病人組織及立法會議員就反對加價，憂令基層延誤求診，令病情惡化反增醫療成本。

將於下月發表的《財政預算案》，預料會檢視長期未調整的公共服務收費。據知政府有意檢視整體公營醫療服務收費，正研究急症室加費可行性，由於議題牽連甚廣，尚未拍板落實，暫未要求醫管局研究加幅。消息指，政府內部有意見認為急症室收費過低，與私營市場存距離，關注濫用情況，不排除提出具阻嚇加幅，冀長遠改變市民求診習慣，維持公營醫療體系可持續性。

現時醫管局服務收費按既定準則兩年一檢，不過政府數據顯示，急症室收費於2017年由100港元加至180港元後，求診人次於一年內跌約4.4%，其中第四及第五類、即次緊急及非緊急病人跌6.9%及17.6%，但相關病人平均輪候時間卻不跌反升，從加價前的103和126分鐘，增至2017/18年度的114和127分鐘。在2021/22年度，56%急症室新症分流為次緊急及非緊急病人；2022/23年度截至前年底，此類病人平均輪候時間增至125和161分鐘。

行會召集人葉劉淑儀稱政府長期關注急症室濫用情況，稱收費多年未加，是時候檢討，但她強調公共醫療服務是市民重要福利，不能按「用者自付」原則看待。她關注單追通脹已會令加幅「犀利」，建議更頻繁檢討收費，指即使沒有財赤亦須處理。而行會成員林正財亦認為公共醫療多年沒加價、成本貴，且政府推動基層醫療，值得全盤檢討收費包括急症室和普通科門診，藉此改變市民求醫習慣，公私營收費分野愈來愈大，部分病人因公營便宜而去公院，若不調整收費，憂長遠令公營醫療系統崩潰。

林認為急症室若增至200多元屬合理，最重要確保不影響低收入者求醫，如改善減免收費安排。他強調檢討收費是配合基層醫療發展，加費不會對醫管局收入幫助很大，主要是減少濫用。

不過，關注病人權益的社協幹事彭鴻昌就反對加費，他憂慮加價後基層會延誤求診，反而令病情惡化從而增加醫療成本，亦反對設機制訂期調整收費，擔心私營會跟公營加費會造成惡性循環。

立法會醫衞界議員林哲玄亦指，不應指摘市民濫用，建議增加公營夜診並全盤檢視收費架構，考慮急症、普通科日診和夜診收費定位，長遠設定期調整機制。他建議制訂急症室轉介化驗和放射診斷指引，若病人要求使用服務而按指引判斷為毋須要，便額外收費。另一議員陳凱欣質疑，現時經濟低迷且各類病毒活躍，非合理時機提出加費，亦反對以補貼政府財赤為由向緊急醫療服務「開刀」。

就急症室加價議題，政府稱會考慮是否「適為其份」地處理急症，當局亦有就此設分流制度，而關制度亦是成功，惟過去有未必需要使用急症的人亦使用急症室，就此政府會檢討如何用好分流制度，各政府部門會研究如何防止濫用。