壹傳媒黎智英涉違國安案　控方宣讀社交媒體專家證人書面證供

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（9日）在西九龍法院（暫代高院）續審。因辯方「領軍」資深大狀未能應訊兩周，控方今日讀出社交媒體專家證人書面證供。之後會播放黎智英警誡錄影會面。接着，控方才會傳召本案認罪被告、壹傳媒前行政總裁張劍虹出庭。

黎智英法律團隊中「領軍」的資深大律師彭耀鴻，因私人理由缺席聆訊兩周。控方今表示，會首先處理書面陳述證供部分，及播放黎智英的警誡錄影會面，該會面長約1小時21分鐘，之後才會傳召證人上庭。首名證人會是壹傳媒前行政總裁張劍虹。辯方表示，到控方完成張劍虹的主問後，視乎進度，或會申請短暫押後不多於3日，以待彭耀鴻「歸隊」。接着，控方開始宣讀港大計算機科學系副教授鄒錦沛的證供，他就社交媒體Telegram、Twitter、YouTube的應用作供。

本案涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022