被問各區吉舖多　政府稱港人諗橋吸引人　連續5月搞日夜繽紛

18區舉辦提振地區經濟活動，政府指今個月到5月以「日夜都繽紛」為主題，弘揚中國文化帶動節日氣氛，舉例深水埗以激光及cosplay為活動，大埔林村則有發光寶牒供市民許願，期望各區會有更多「好橋」。

政府又指香港作為盛事之都，在1至4月有40多項大型活動及國際會議，舉行事隔21年在香港再舉行香港國際網球公開賽，而今個月的馬拉松有7.4萬選手參賽，為疫後最大規模，加上球王美斯下月4日亦會與港隊踢表演賽，而且多個國際足球明星如史高斯，未來亦會來港。未來亦有另一時裝品牌來港舉行大型時裝表演，他又提到亞洲金融論壇快將舉行，多個重要人物會來港。

被問及各區出現不少吉鋪，來年香港提振經濟措施，政府重申經濟發展對香港重要，疫後政府不論在發展本土發展商機亦做了很多措施，同時積極對外發展經濟。雖然香港受環球經濟挑戰影響，加上全球有不同政治衝突，影響香港經濟，但他認為香港旅遊和零售表現不錯，疫後來港旅客數字接近疫情前的6至7成，當中泰國和菲律賓的來港旅客已超過2018年數字。他承認由於運力問題香港旅遊業都要時間追上，但相信在年底可以回復正常。

政府又提及港人要靈活多變，「諗多啲吸引人」，現時有店舖大排長龍，亦有店舖有吉位，認為各行業持份者要各出奇謀，強調要「個人爭取返嚟」，並檢示為何人流會去其他地方。他又稱香港一向為盛事和好客之都，但周圍城市同樣與時俱進，香港人要各方努力，發揮優勢，政府負責「搭台」籌備推動，重申相信港「係得」。