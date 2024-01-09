專營巴士銀彈攻勢「搶人才」　工會：加碼成效不大

專營巴士人手不足，各公司推福利增聘人手。九巴及龍運推出多項福利挖角，包括「迎新獎金」連「巴士牌獎金」總金額達3萬港元，亦推出半職、兼職崗位招徠。城巴亦提供「半日制車長」崗位，吸納「斜槓族」年輕人、女性以及少數族裔入行。有巴士工會指，估計單是九巴現時便有100至200個司機職位空缺，認為最有效方法仍是要讓人才願意留下來。

九巴及龍運公布推出新年期間新入職車長加碼獎賞，由本月1日至2月29日期間，本身持有巴士駕駛執照人士，申請成為全職或半職車長，於限期前接受駕駛訓練，可獲「迎新獎金」連「巴士牌獎金」總數3萬港元。九巴稱，任何人半年內首次申請成為九巴全職或半職車長，於3月31日或之前開始接受駕駛訓練，在通過試用期及服務滿1年後，可獲迎新獎金高達18,888港元；至於未持有巴士駕駛執照人士在考取巴士駕駛執照訓練期間，更可享訓練津貼。成為九巴及龍運車長，不論全職或半職，均可享年尾底薪雙糧、安全駕駛獎金、員工及家屬免費乘車福利等，另外可獲安排到鄰近居住地區工作，全職車長更設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點。

至於另一專營巴士營辦商城巴就指，去年9月已推出「車長新入職獎金限時加碼計劃」，面試成功的全職車長，「新入職獎金」可獲加碼至1.8萬港元，享最高3萬港元平均月薪。該計劃已由去年10月底延長至今年2月29日。此外，又推出「新人介紹獎」，現職員工凡成功推薦每名車長入職，將獲發介紹獎5,000港元；亦提供「半日制車長」崗位，盼吸納更多「斜槓族」年輕人、女性以及少數族裔入行。

不過，任職九巴車長逾20年的汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰就認為，類似的「加碼獎賞」成效不大，稱當下最務實的做法，仍然是公司認真檢視所有員工薪酬是否符合市場水平、如何合理調整編制、令前線司機和車務同事最基本的休息時間得到保障，令員工願意留下來。