南沙推動外國人144小時過境免簽　提供與港澳銜接服務

內媒周二（9日）引述國家發改委消息，國家發展改革委、商務部、市場監管總局發布《關於支持廣州南沙放寬市場准入與加強監管體制改革的意見》，提到支持推動在南沙實施外國人144小時過境免簽政策及郵輪免簽政策，並塑造國際化高品質的生活圈，支持提供與港澳相銜接的公共服務等。

該意見提出，推動海陸空全空間無人系統准入標準實施與應用，推動海洋科技創新要素加速應用，優化先進技術應用市場環境，深化服務貿易創新，打造國際級的企業跨國投融資綜合服務體系，加速發展特色金融，推動綠色低碳高品質發展。意見亦提出，全面提升種業產業准入效能，放寬醫藥和醫療器材市場准入限制、其他民生重點領域市場准入，進行檢驗檢測及認證結果採信試辦，建構市場准入全鏈條監管體系，推動跨部門准入綜合監管，強化重點領域准入監管，並推廣協同化市場監管。

當中支持聯合港澳大學、科研院所等進行技術攻關，推動面向科研等應用情景實現粵港澳資料跨境流通及交易；積極引進港澳等境外專業服務人才，在南沙從業、已在港澳參保的港澳居民免在南沙參加基本養老保險和失業保險。放寬市場准入方面則提出，引進香港地區註冊獸醫、先進動物診療機構進駐南沙，探索香港地區進境獸藥區域定點使用模式等。