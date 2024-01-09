麥萃才指公屋加租無可厚非　議員倡調整租售房屋比例增收入

房屋委員會財務小組委員會昨日(8日)審議2024/25年度財政預算及預測摘要，經計算租住房屋項目若不加租，料下半年會有約11億港元赤字。房委會財政小組委員會主席麥萃才指出，市民收入有增長，從用者自付角度出發，加租無可厚非，認為即使增10個百分點約200港元，租戶可以承受。而議員梁文廣則建議，以平行開支為中心，避免影響居民的生活質素，可調整出租與出售房屋比例以改善房委會財政收入。

每兩年一次公屋租金檢討將於今年第三季進行。麥萃才今早(9日)在電台節目表示，根據現有租金檢討機制，將綜合一系列指標及市民收入釐定，而在疫情期間曾經有豁免等措施。麥指，公共屋邨租金用於修繕或一些其他日常開支，難以收回成本，若沒有任何調整租金行動，在下一年度出現的赤字，届時將會房委會儲備扣除，而赤字將持續擴大至2027/28年度的42.8億港元。他續指，調整租金會考慮到住戶的負擔能力，會因應收入中位數來調整，并且不會超過指定百分比，目前公屋平均租金大約是2,200港元，即使增10個百分點約200港元，租戶是可以承受的。

另外，麥萃才表示目前房委會的儲備資金有數百億港元，但將來亦會不斷有新的公屋項目投入建設，將會需要更多的資金。長遠房屋策略料興建約30萬個公屋單位，並在2027/28年度起將開始建設當中的3分之2，而各項建築成本亦會大幅上升。麥補充到，原先政府預留約800億港元作房屋儲備金，但目前已撥回庫房，相信資金上若出現缺口，政府會作出支持。

而房委會財政小組委員兼議員梁文廣亦在電台節目上表示，營運公屋不應着眼賺錢，毋須太擔心房委會的財政情況，建議房委會考慮開拓其他收入，改善未來財務收入，現時房委會出租房屋佔7成，資助出售房屋佔3成，隨未來整體公屋增加，可調節出租與資助出售房屋比例，並在未來規劃中增加商業設施，如商鋪、街市及車位，出租予非公屋住戶，以增加收入。