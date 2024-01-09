涉襲無家者兼屈藏毒　八警否認傷人刑毀等10宗罪

8名警務人員於2021年在深水埗通州街公園採取反罪惡行動期間，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者，及破壞露宿者家當等，因而被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及公職人員行為失當等10罪。8名被告今日(9日)於區院否認全部控罪，並由控方讀出開案陳詞。控方指案件涉及3個事件，且有公園的閉路電視拍攝到片段，片段顯示曾有3名被告參與襲擊1名露宿者，亦有片段拍到其中1名被告破壞露宿者的家當，並拍到有被告試圖干擾閉路電視的鏡頭。

案中8名被告依次為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均為警員。他們共被控10罪，除郭涉及2項刑事毀壞，另與梁及陳同涉1項傷人罪名，其餘被告分別各涉1項至2項妨礙司法公正及公職人員行為失當罪。控方指所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，並涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

控方指，首7項控罪均於2020年2月4日在涉案公園發生，當時8名被告與同隊3名隊員同到該公園進行反毒品行動，阮及阿十則分別在公園的涼亭及湖邊設置帳幕，8名被告當日分別在涼亭及湖邊作搜查。在涼亭搜查時，梁及龐曾先後望着該處閉路電視鏡頭並嘗試爬上鏡頭下的花槽或石躉但不成功，龐其後曾向鏡頭擲濕紙巾但未能擲中；其後，梁抓住在涼亭的阮之頸背，把他拖至沙地，陳則尾隨梁，及後郭亦加入，該3人在沙地對阮拳打腳踢。韓則一直在現場看着該3名被告，但不當地沒有阻止且無任何行動。控方指上述事件均被閉露電視拍下。阮於醫院接受治療，發現其中一節肋骨骨折。

同日在湖邊，阿十被拘捕並被指藏毒。據林、莫及尹的記事冊及口供指，當時他們發現阿十正在帳幕內吸毒，並手持黑色膠盒，他們在盒內找到毒品，並在帳幕內找到冰壺。不過閉路電視卻沒有拍到阿十吸毒，只拍到阿十先被帶離帳幕，並被壓在地上，手上並無東西，並由莫看守，林及莫則在帳幕搜查良久才搜出玻璃瓶及黑色膠盒及一包白色物品。閉路電視亦拍到林指向鏡頭，陳則拿着紅色膠袋，其後膠袋則擋着鏡頭；第3次事件則發生於同月24日，首4名被告均有到公園找阮，郭分別以高爾夫球棍等物品拍打阮的物品，並損毀包括大米及罐頭等。韓在現場全程目擊事件，但不當地沒有作任何行動。控方指當時閉路電視拍到整個過程。

案件編號：DCCC 123/2021