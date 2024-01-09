港珠澳大橋七人車走私千萬元金條　被捕澳門男司機明提堂

受內地金價上漲影響，海關不排除有不法之徒鋌而走險，安排運送黃金往內地變賣，從中賺取差價。港珠澳大橋貨物組透過風險評估及情報分析，近期加強檢查離境可疑車輛，而關員在昨日(8日)截查一輛七人車時，察覺司機形迹可疑，於是決定對車輛採取X光檢查，並且留意到近車底位置的影像有異，最後成功從車輛前排中控台扶手底下一個暗格內，檢獲重20公斤、估計市值約1,000萬港元的金條，遂拘捕該名32歲澳門男司機。被捕男子會被暫控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於明日(10日)在西九龍法院提堂。

調查人員表示，隨着疫情復常，所有口岸全面開通，本港與澳門及內地恢復頻繁的交通流，相信不法分子是藉此掩飾走私活動，而今次亦是自2020年以來，海關破獲首宗利用跨境私家車運輸走私黃金的案件。海關估計，涉案黃金可能會經過澳門，再偷運到內地轉售圖利，關員將會繼續對本案作出跟進調查，包括黃金來源、擁有人，以及走私活動背後是否涉及洗黑錢成分等，不排除有更多人被捕。

人員又指，根據香港金銀業貿易場的資料顯示，現時每公斤金條的售價約50萬港元；而在上海黃金交易所，金條價格大約每公斤53萬港元，估計相關差價可能正正成為走私誘因。海關提醒業界，貴金屬和寶石交易商監管制度的註冊過渡期已於去年12月31日結束，任何人如希望在本港進行上述交易業務，而金額是達到12萬港元以上，無論涉及支付或收取款項，均必須向海關關長註冊。除了註冊人外，如果任何人士聲稱為註冊人、或聲稱獲授權交易，涉及款項又超過12萬港元，即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元和監禁6個月。

海關提醒，洗黑錢屬於嚴重罪行，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即屬犯罪，一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年，犯罪得益亦會被予以充公。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬港元及監禁7年。