商報前職員承認行賄　案件押3月6日再訊

廉政公署早前落案起訴兩名《商報》廣告部銷售代表，控告他們在取得活動贊助而獲支佣金共逾26萬港元後，向上司提供賄款共約8.8萬港元。兩人今日（9日）在區域法院承認行賄罪。法官將案件押後至3月6日再提訊。兩人獲准保釋。

兩名被告分別是50歲的李國維，及44歲敖錦輝。他們分別為香港商報(商報)前銷售代表及銷售代表，各承認4項及一項向代理人提供利益罪名。李國維又承認一項串謀使代理人索取利益罪名。案發時李國維及敖錦輝為商報廣告部銷售代表，負責為商報舉辦的活動物色贊助商，如他們成功取得贊助，可獲得贊助總額的一成作佣金。監督二人工作的廣告部助理總經理會協助他們取得活動贊助，並會在活動後或每年底，視乎盈利情況而獲得花紅，但他無權分享二人的佣金。商報亦不准許其職員因為其業務而索取或接受任何利益。

案情透露，李國維及敖錦輝於2019年11月至2021年11月期間，為商報舉辦的四項活動物色贊助商，並為商報取得贊助費共逾260萬港元。李國維及敖錦輝其後分別獲得佣金逾24萬港元及1.7萬港元。廉署調查發現，廣告部助理總經理主動陪同李國維及敖錦輝與贊助商會面。二人承認在取得贊助後，應助理總經理要求分別向對方提供4筆共約8.3萬港元及一筆5,000港元的賄款。李國維並承認於2021年9月至2022年2月與助理總經理串謀，向另一名銷售代表索取賄款逾5,000港元，唯遭對方拒絕。該名銷售代表就上述其中一項商報活動，因取得贊助費共17.8萬港元而獲支佣金1.78萬港元。

案件編號：DCCC 456/2023