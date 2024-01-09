以神鬼之名指插兩女生肛門等　六旬中醫非禮等罪成3.7判刑

一名中學女生去年與男友分手後，遭深信鬼神之說的母親懷疑被下「降頭」，更懷疑女生的女同學亦「被鬼跟」，找來一名男中醫進行驅鬼儀式。男中醫被指在「儀式」中，要求2女生與母親脫衣全裸，以手指插女生肛門，聲稱要從「陽極」通道解降等。中醫又涉要求女生指插其母肛門，以將鬼過渡等。男中醫早前在區院，就非禮及以虛假藉口促致他人非法性行為等7罪受審，今日(9日)被法官郭啟安裁定7罪均罪成，被告須還押至3月7日判刑。法官指信立事主口供，認為被告以似是而非藉口，利用事主母親的迷信，假借宗教之名，非禮事主及滿足其窺淫私慾，而事主亦非自願讓被告觸碰。

已婚被告周國強(65歲)過往沒有案底。他否認6項非禮及1項以虛假藉口促致他人非法性行為罪，指他於2021年2月至9月間，分別3度非禮當時16歲的X及17歲的Y，促致X進行非法性行為。控方案情指案發時間，X與母及同學Y同住，被告則是她們的家庭醫生。X母自前年開始便深信鬼神之說，在X去年2月與男友分手後，X母便深信X被對方下「降頭」，又相信Y被鬼跟，故安排被告替X及Y驅鬼。

首次事件發生於前年2月14日，X與母在住所中接受被告的「儀式」。被告着X脫光衣服，接着用右手2隻手指插入X肛門數分鐘，並指肛門是「陽極」通道，需要透過該處辟走降頭的鬼。期間被告更像是唸符咒般唸唸有詞，以手掌推X胸部一下完結。被告在另一日又指要替X辟邪，要求X坐在暖水盒上，他取出一個「佛牌」掃X全身，包括X私處及乳房。被告又稱要把X體內的鬼轉去其母身上，遂叫2人脫衣裸體臥在床上，把蘆薈塗在X手指，要求X指插其母陰道及肛門，但X不願意，被告遂捉起X手插入其母肛門。

又一日，X、Y及X母均在屋內，被告又到來要替她們驅鬼，3人應要求脫去衣服。被告着Y張開雙腿後，撫摸Y私處，再雙手捏Y乳房，又叫X母用手按在Y胸口，被告再指插Y肛門。其後，被告着X及X母臥在床上，被告先指插X母肛門，再叫X母指插X肛門。被告及後又指要看驅鬼情況，同樣着3人脫衣，他則先後撫摸各人私處及乳房等。另一日被告又稱要以「碌柚葉」替Y沖身驅鬼，Y應指示裸體站在1個放有碌柚葉的水盆內，被告先以碌柚葉將水灑向Y，再把碌柚葉放在掌心，掃Y乳房及陰部。X及Y其後與社工會面時透露事件而報警，被告於同年11月被捕，警誡下否認非禮，稱因進行治療而觸摸X身體。

案件編號：DCCC 761/2022