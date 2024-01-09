港府預告調整公共服務收費　學者議員紛指無助紓緩財赤

財金官員下月發表財政預算案，早前預告將檢視部分長期未有調整的公共服務收費，以及未回收成本的用者自付服務。有學者表示，如要在市民必須使用的項目上加價，則需要以對民生的影響為依據。有議員則認為，政府主要收入來自賣地、薪俸稅等，加價對紓緩財赤實際幫助不大，建議長遠要激活經濟。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，若部分公共服務收費多年沒有加價，當局追回通脹加價是合理，但現時政府財赤近千億港元，以各項收費涉及開支大約100億港元計算，即使增加一半的公共服務收費，最多只多收約50億港元，對紓緩財赤幫助不大。

議員黃俊碩表示同意調整收費，並認為長遠應該設立檢視機制，每3至5年調整收費，以及建議當局增加各項罰款金額，如違例泊車、逾期提交納稅申報表、歸還書籍等，相信市民會理解；至於康文服務收費亦可提高，但未必需要收回成本。但黃又認為，政府的主要收入來自賣地、薪俸稅、利得稅等，公共服務只佔一小部分，即使提高收費，對於緩解財政赤字也無太大幫助，相反財赤主要是受疫情影響，部分企業將地區總部遷離本港，故認為長遠只有激活經濟、吸引資金來港，才會有充足的稅收。

社區組織協會副主任施麗珊則表示，目前經濟環境不景，基層負擔很大，希望當局不要調整收費。她以水費為例，雖然1990年起一直沒有上調，但對一眾劏房戶來說，仍然是沉重負擔。她又指，公立醫院急症室是基本和緊急服務，若增加收費，受害的只會是基層民眾，建議當局研究徵收暴利稅，對利潤高的企業徵收累進式稅項，以減少對基層的影響。