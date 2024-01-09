童樂居虐兒案16人合併處理　其中9人審前認罪下周一判刑

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，其中涉及16名被告的案件今（9日）於區院處理。16人當中的9人共承認30項控罪，涉及至少17名幼童，有被告曾餵兒童食樹葉和不明物體。法官決定把該些被告還押至下周一（15日）判刑，明天（10日）則會處理其中1名被告獨自面對的30條控罪之答辯。

本案涉及的16名被包括趙詠茜、卓凱欣、莊嘉宜、李𣇈儀、楊淑儀、伍家穎、周靈芝、李慧心、鄭淑貞、黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興（23至59歲）。首9名被告共承認30項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，涉案日期為2021年11月至12月期間，涉及至少17名1至3歲的受害兒童；餘下7人則否認控罪。

認罪被告的案情指，據案發時間童樂居內閉路電視拍到被告趙詠茜曾在地下遊樂場把從地上拾到的不明物品塞入2名男童口中，又嘗試餵男童食樹葉，目擊事件的卓凱欣不但沒有制止趙，更拍掌發笑。趙另外亦曾向不同幼童施虐，包括掌摑、扯頭髮、連環打胸口、穿波鞋踢背、用被子蓋按壓面部等；其餘被告的行為包括，莊嘉宜曾以波鞋擲中2名男童的額頭和手；卓凱欣在洗手間內用毛巾抽打1名兒童的面；李晓儀用手指彈男童的眼睛；伍家穎強行為兒童戴上眼罩，用被子蓋住兒童的口鼻約6秒，不斷搖晃其頭部等。控方指，其中24件襲擊事件均有職員近距離目擊，但視若無睹，令兒童受到不必要的痛楚及苦楚。

案件編號：DCCC 846-853/2022，DCCC 146,147,149,150,152,153,156/2023