尖咀設打卡點　區議員憂旺丁不旺財　倡推旅遊「護照」

油尖旺區議會今日(9日)召開提振地區經濟專責工作小組會議，討論在農曆新年前籌辦暫名為「尖咀夜繽紛」活動，提供夜光龍及街頭音樂表演，以及聯同附近商戶派發消費券。身兼區議會主席的民政事務專員余健強承認，尖沙咀中部的栢麗大道在入夜後淡靜，料與環境較幽暗有關，故打算以燈光來點燃該段彌敦道、加設打卡裝置吸引人流。有區議員指設立打卡點並不足夠，建議推出尖沙咀「護照」以鼓勵遊客消費。

區議員黃建新指區內有前線商販反映，不是沒遊客來港打卡，而是他們只是來打卡，問題是打卡之後是否願意消費、或消費多少錢。他表示，大家都期望遊客來港能多點花錢，才可讓經濟復甦，帶動整體社會利益。儘管遊客消費不能強迫，但可鼓勵，建議遊客先到指定位置打卡之後方可取得消費券，到區內商舖享受優惠。他又指夜繽紛活動雖以晚上為主要招徠，但可否在日間或黃昏開始以延續至夜間，以帶動一整天的消費？

對於先打卡才可獲得消費優惠，區議員楊鎮華建議發出尖沙咀護照或彌敦道「護照」，內裏印有區內不同景點的內頁，並於高鐵站、鐘樓或其他人流較多的地點派發。遊客需到不同地點蓋印並集合一定的數量，便可到栢麗大道或參與夜繽紛活動的商場換取禮物或消費券之類。另一區議員蔡少峰則關注消費券的使用範圍及時效。

街頭表演亦是另一關注點，區議員鍾澤輝詢問如何確保街頭表演的水準和秩序問題，指表演地點不能影響行人通過。小組主席葉傲冬則傾向登記制度，對表演器材的使用有所限制，以免重蹈過去西洋菜街失控的覆轍。

余健強回應指夜繽紛活動未必可以短時間內提振經濟，目前的重點是「搞旺個地方先」，冀有關商戶配合，吸引人流到區內食飯消費，帶動一些目前並非最熱門的地方。而疫情前好興旺的栢麗大道本身具有潛力，然而該處入夜後光線較暗，氣氛對消費不大有利，因此打算以燈光來點燃該段彌敦道，而附近的古蹟辦同聖女德烈教堂亦予以響應，同意開多些燈光照明。

至於街頭表演，余指暫時是以邀請形式，料有一定質素，有信心吸引人流，而人流控制方面會做好相關的準備，日後會考慮以簡單登記制度，開放不同團體參與街頭表演。而區內的高鐵站，機鐵站等都會合作，將相關標誌做得大一些和清楚些，同時會邀請旅發局協助宣傳。