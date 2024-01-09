法國部分水域生蠔驗出諾如病毒　本港曾進口22公斤已銷毀

如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。

生蠔被驗出含有諾如病毒！食物環境衞生署食物安全中心今日(9日)公布，產自法國部分水域的即食生蠔被驗出含有諾如病毒，而本港進口商曾進口22公斤受影響生蠔，全部已經銷毀，並沒有流出市面。中心已指示業界暫停進口涉事水域出產的生蠔。

中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產自法國水域14-161 Grandcamp-Maisy West和Géfosse-Fontenay的即食生蠔被驗出含有諾如病毒，當局亦已關閉有關水域。中心初步調查顯示，本港進口商「M&C Asia Limited」曾進口涉事生蠔，而該批生蠔已經銷毀。為審慎起見，中心即時暫停進口及在港出售該水域出產的生蠔，並指示該進口商停售及下架有關生蠔。中心已通知法國當局，並繼續跟進事件及採取適當行動。

蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。