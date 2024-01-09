廟街貨品欠特色　食環署同意放寬限制

素有平民夜總會之稱的廟街夜巿，向來都是訪港旅客必遊之地。今日（9 日）油尖旺區議會的提振地區經濟專責工作小組會議，有區議員指礙於規例所限，廟街檔販多是售賣「淘寶貨」，對內地遊客毫不吸引，擔心情況難以持續，要求當局對售賣貨品種類能有所放寬。出席的食環署代表，指廟街檔販可申請售賣預先包裝食品，並考慮開放空置排檔予合資格人士申請，然而有關措施能否適用於女人街或花園街，則有待下一步探討。

出席會議的食環署代表指，甘肅街至南京街的一段廟街小販區，現時共設有308個「屋仔型」及朝桁晚拆型類別的固定小販攤檔，現時空置63個，當中「屋仔型」5個，朝桁晚拆型58個。至於廟街的持牌小販則獲準售賣為第三類貨品，包括廣告招牌、影音器材、電子配件、工藝品、衣服、古玩鞋類或五金製成品或家居用品等，廟街的檔販需遵守牌照條件和有關規定，又強調在一般情況下，署方不再發新出的小販牌照。

區議員楊鎮華說自己曾實地視察，指目前「夜繽紛」的一段廟街的經營狀況尚可，然而越往北行，生意越差，他發覺檔販所售貨品，淘寶亦有得賣，如果期望內地遊客到廟街購買淘寶貨，並不現實。他詢間署方可否放寬限制，容許檔販可售賣手信，如包裝食品，曲奇餅或蛋撻之類以回應遊客的口味，畢竟目前的貨色並不適合遊客。區議員李家軒指廟街排檔空置情況，多是人流較少的區域，建議同大學藝術系合作，在空置排檔設短期藝術展覽以吸引人流，從而帶旺夜巿。區議員許德亮認為排檔貨色不吸引，情況並不限於廟街，又指63個空置排檔太浪費，應開放青年試業或少數族裔謀生。

食環署代表回應指，廟街夜繽紛活動設置攤檔提供美食，確有促進人流的作用，署方容許廟街的持牌小販申請，由售賣非食物類的第三類貨品，轉為出坐預先包裝的食品類乾貨和飲料，如臘腸或調品料等，並考慮開放空置排檔予合資格人士申請。他重申有關措施只適用於廟街，至於女人街或花園街就要留待下一步探討。